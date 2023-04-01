Ветеринар Галкин перечислил признаки простуды у кошек
Фото: Анна ГЕРАСИМЕНКО
Ветеринар Богдан Галкин перечислил признаки простуды у кошек. Оказывается, эти домашние питомцы очень часто простужаются.
Болезнь у животного может выдать необычное поведение. Они становятся вялыми, начинают чихать и кашлять.
Причинами простуды обычно является повышенная влажность в доме, сквозняки и несбалансированное питание.
- Ослабленный иммунитет, плохое кормление и инфекции – вот основные враги кошки. Животное начинает отказываться от еды. Появляются выделения из носа и глаз, чихание и кашель, - сказал Галкин NEWS.ru.
Эти же симптомы могут указывать и на другие недуги, так что не стоит ставить диагноз самостоятельно. Если с питомцем что-то не так, то обращайтесь к ветеринару.
Кошки тяжело переносят вирусные инфекции, так что лучше своевременно начать лечение.
- Оно может затянуться на несколько месяцев, серьезно расходуя внутренние ресурсы организма кошки, - предупредил врач.
В профилактику простуд входит обработка от паразитов, вакцинация животного, сбалансированное полнорационное кормление и защита кошки от сквозняка и плохой погоды.