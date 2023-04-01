Социолог Прудник объяснил, почему россияне помогают финансово взрослым детям
Фото: Евгения ГУСЕВА
Исследование ВЦИОМ показало, что большинство россиян стараются помогать взрослым детям. Независимо от возраста, родители стараются поддержать детей финансово, разделяют траты на внуков и участвуют в приобретении жилья.
Например, на Западе такого не встретить. А вот в России такой подход считается традиционным и объясняется национальным менталитетом.
Социолог Александр Прудник отметил, что в нашей стране родители стараются максимально помогать взрослым детям, даже когда сами живут на пенсию. Такого не встретить не только в США, но и в Европе.
- Российское общество остается традиционным. Такое общество предполагает, что семья участвует в жизни своих членов вне зависимости от того, какого возраста они достигли и каким уровнем самостоятельности обладают, - рассуждает он в беседе с «Абзацем».
Для русских людей вполне логично помогать и поддерживать, это естественно.
- У нас важно не только финансовое участие. Взрослые родители участвуют в воспитании внуков и правнуков. Таков наш менталитет и образ жизни, – пояснил эксперт.