Социолог Прудник объяснил, почему россияне помогают финансово взрослым детям Фото: Евгения ГУСЕВА

Исследование ВЦИОМ показало, что большинство россиян стараются помогать взрослым детям. Независимо от возраста, родители стараются поддержать детей финансово, разделяют траты на внуков и участвуют в приобретении жилья.

Например, на Западе такого не встретить. А вот в России такой подход считается традиционным и объясняется национальным менталитетом.

Социолог Александр Прудник отметил, что в нашей стране родители стараются максимально помогать взрослым детям, даже когда сами живут на пенсию. Такого не встретить не только в США, но и в Европе.

- Российское общество остается традиционным. Такое общество предполагает, что семья участвует в жизни своих членов вне зависимости от того, какого возраста они достигли и каким уровнем самостоятельности обладают, - рассуждает он в беседе с «Абзацем».

Для русских людей вполне логично помогать и поддерживать, это естественно.

- У нас важно не только финансовое участие. Взрослые родители участвуют в воспитании внуков и правнуков. Таков наш менталитет и образ жизни, – пояснил эксперт.