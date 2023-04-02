Митрополит Павел: Решение суда о домашнем аресте является политическим заказом Фото: REUTERS

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что решение суда о его домашнем аресте является политическим заказом.

«Я не сделал ничего. Знаю, что это политический заказ, потому что мне угрожали», - сообщил митрополит украинским СМИ.

По словам митрополита, он, как верующий человек, принимает всю ситуацию «абсолютно спокойно и с честью».

Павел отметил, что в доме в Киевской области, где ему предстоит отбывать домашний арест, нет ни связи, ни тепла, ни света, «ни кружки, ни ложки».

Как писал сайт KP.RU, 31 марта 2023 года митрополит Павел заявил о том, что в скором времени может начаться «разбройнический напад» на Киево-Печерскую лавру.

1 апреля митрополит сообщил, что сотрудники СБУ проводили обыски в его доме. По его словам, суть его обвинения заключается в «сотрудничестве с Россией и межрелигиозном разжигании».

Позже стало известно, что решением суда Киева митрополиту Павлу избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ноге и запретом общения с верующими.