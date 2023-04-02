ABC News: Число жертв торнадо в США увеличилось до 18 человек Фото: REUTERS

Число погибших в результате сильного торнадо в ряде штатов США увеличилось до 18 человек, об этом сообщил телеканал ABC News.

«По меньшей мере 18 человек погибли в шести штатах, десятки госпитализированы после того, как торнадо прошло по Среднему Западу и Югу в ночь на пятницу», - говорится в сообщении со ссылкой на местные власти.

Как писал сайт KP.RU, ранее телеканал сообщал об одиннадцати погибших и десятках пострадавших результате мощного торнадо, который обрушился на американские города.

Уточнялось, что жертвами непогоды стали пять человек в штате Арканзас, три человека погибли в Индиане, один скончался в Иллинойсе, один - в Алабаме и один - в Миссисипи.

Напомним, вечером 31 марта торнадо прошел по штатам Арканзас, Миссисипи, Айова, Теннесси, Иллинойс и Висконсин. Кроме того, в результате стихии остались без электричества более 450 зданий в нескольких штатах.