Воздушная тревога объявлена в четырех регионах Украины 2 апреля 2023 года Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Отмечается, что на подконтрольных Киеву территориях ДНР и Запорожской области также объявили воздушную тревогу.

Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал в период с 4.00 по 4.03 (совпадает с мск).

Как писал сайт KP.RU, 27 марта 2023 года мэр Киева Кличко заявил, что в столице Украины произошло несколько взрывов.

Он пояснил, что взрывы произошли в Святошинском и Оболонском районах города. Местные жители сообщали, что в результате взрывов начался сильный пожар.

Ранее в Киеве и Киевской области, а также еще в восьми регионах Украины и в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР была объявлена воздушная тревога.

Напомним, с 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят регулярные удары по критически важной инфраструктуре Украины, после того, как Киев устроил теракт на Крымском мосту.