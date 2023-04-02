Боррель вслед за украинскими СМИ «пошутил» о председательстве России в СБ ООН Фото: REUTERS

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель повторил за украинскими СМИ «шутку», что начало председательства России в Совете Безопасности ООН «подходит для Дня дурака».

«Начало председательства России в Совете Безопасности ООН подходит для апрельского Дня дурака», - написал Боррель в соцсети.

По его мнению, Россия хоть и является постоянным членом Совета Безопасности, «она постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН».

Как писал сайт KP.RU, 27 марта 2023 года Боррель в своей книге заявил, что войны, развязанные Западом в последние десятилетия, были «ошибкой».

В числе этих «ошибок» он назвал войну в Ираке, при этом не уточнил, кто совершил такой просчет. Напомним, в 2003 году США вторглись в Ирак под надуманным предлогом о якобы имеющимся у Саддама Хусейна «химическом оружии».

Затем евродипломат пояснил, что страны, пострадавшие от войн и колониализма Запада, восприимчивы к «российской пропаганде».

В декабре 2022 года Боррель на выступлении перед латиноамериканскими депутатами заявил, что «как первооткрыватели и конкистадоры, мы должны изобрести Новый Мир». После этого высказывания о новом мире его раскритиковали пользователи Twitter.

В сентябре прошлого года читатели китайской газеты «Гуаньча» высмеяли слова Борреля про эффективность антироссийских санкций.