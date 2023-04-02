Вашингтон и Сеул «беснуются, не ведая страха перед ядерным оружием» Северной Кореи

ЦТАК: США и Южной Кореи следует помнить, что Пхеньян обладает возможностями ядерной атаки Фото: REUTERS

КНДР не делает пустых заявлений о своем ядерном потенциале, США и Южной Корее стоит помнить о цене своих военных провокаций, об этом заявило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК).

«США и их последователи никогда не должны забывать о том факте, что другая сторона является государством, на практике обладающим возможностями ядерной атаки, а также о той особенности нашего народа и армии КНДР, что они не делают пустых заявлений…», - сообщило агентство.

В комментарии подчеркнули, что «если силы сдерживания войны не окажут воздействия на (США и Южную Корею — прим.), что беснуются, не ведая страха перед ядерным оружием, совершенно очевидно, каким будет применение наших ядерных сил».

Как писал сайт KP.RU, 1 января 2023 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что США пытаются создать «азиатскую версию НАТО», расширяя военное сотрудничество с Японией и Южной Кореей. Он уверен, что действия американцев связаны с желанием усилить давление на Пхеньян.

19 февраля сестра Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Северной Кореи никогда не будут нацелены на Южную Корею.

По ее словам, США стоит прекратить обманывать мир «болтовней» о том, что они не враждебны КНДР и готовы к диалогу.

При этом она предложила Сеулу «не совать нос куда не надо», выдавая это за смелость, а подумать о последствиях.

1 апреля Ким Ё Чжон высказалась о ситуации на Украине, обвинив Зеленского в том, что он рискует всей страной в угоду личным амбициям.

Сестра лидера КНДР отметила, что Зеленский жаждет обладать ядерным оружием, и руководствуется только эгоистичными, алчными целями во всём конфликте с Москвой.