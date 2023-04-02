Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика2 апреля 2023 9:36

Власти Украины жалуются на попытки родителей спрятать своих детей от принудительной эвакуации из Авдеевки

Жители Авдеевки всеми силами пытаются не отдавать детей местному руководству
Сергей КУДРИН
Власти Украины жалуются на попытки родителей спрятать своих детей от принудительной эвакуации из Авдеевки

Власти Украины жалуются на попытки родителей спрятать своих детей от принудительной эвакуации из Авдеевки

Фото: REUTERS

Жители подконтрольной Украине Авдеевки, под Донецком, старательно прячут своих детей от принудительной эвакуации, организованной киевскими властями. Местные не хотят отдавать несовершеннолетних в руки ВСУ и управленцам Владимира Зеленского, о чём сообщил глава военной администрации города Виталий Барабаш.

«Приходим, спрашиваем, где ребенок, они говорят, что вывезли к родственникам, спрашиваем контакты родственников – не дают», - возмущается Барабаш.

Как отметил украинский чиновник, родители вывозят детей самостоятельно, и прячут их подальше. По его мнению, это «верх безответственности», и сейчас авдеевское руководство проходит «целые квесты», чтобы найти спрятанных детей и вывезти их из города.

Напомним, Авдеевка - основной укрепрайон ВСУ на Донецком направлении. Отсюда регулярно обстреливаются мирные кварталы Донецка. И местные власти, и украинские военные уже заявляли, что город близок к окружению российской армией.

Ранее KP.RU сообщил о том, что украинские неонацисты принудительно выгоняют жителей Авдеевки, многие из них приходят беженцами на территорию Донецкой Народной Республики.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Коц: Масштабное контрнаступление на Украине будет в мае, сейчас нужно формировать резервы (подробнее)