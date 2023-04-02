Власти Украины жалуются на попытки родителей спрятать своих детей от принудительной эвакуации из Авдеевки Фото: REUTERS

Жители подконтрольной Украине Авдеевки, под Донецком, старательно прячут своих детей от принудительной эвакуации, организованной киевскими властями. Местные не хотят отдавать несовершеннолетних в руки ВСУ и управленцам Владимира Зеленского, о чём сообщил глава военной администрации города Виталий Барабаш.

«Приходим, спрашиваем, где ребенок, они говорят, что вывезли к родственникам, спрашиваем контакты родственников – не дают», - возмущается Барабаш.

Как отметил украинский чиновник, родители вывозят детей самостоятельно, и прячут их подальше. По его мнению, это «верх безответственности», и сейчас авдеевское руководство проходит «целые квесты», чтобы найти спрятанных детей и вывезти их из города.

Напомним, Авдеевка - основной укрепрайон ВСУ на Донецком направлении. Отсюда регулярно обстреливаются мирные кварталы Донецка. И местные власти, и украинские военные уже заявляли, что город близок к окружению российской армией.

Ранее KP.RU сообщил о том, что украинские неонацисты принудительно выгоняют жителей Авдеевки, многие из них приходят беженцами на территорию Донецкой Народной Республики.

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