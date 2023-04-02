Военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга

Военный корреспондент Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе “Стрит-Бар” Фото: Кадр видео

Военный корреспондент Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе “Стрит-Бар”. Владлен приехал из зоны проведения спецоперации на Украине в Петербург на творческий вечер. Министр молодежной политики Донецкой Народной Республики подтвердил смерть военкора в данном инциденте.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, мощный взрыв, в результате которого погиб Татарский и получили ранения еще 16 человек, произошел 2 апреля 2023 года в центре Санкт-Петербурга в кафе “Стрит-бар” на Университетской набережной. По сообщениям экстренных служб, в результате взрыва обрушилось остекление фасада заведения на площади 15 квадратных метров.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По предварительной информации, в кафе сработало взрывное устройство. По неподтвержденным сообщениям очевидцев взрыва, оно было заложено в статуэтку, подаренную Татарскому во время творческого вечера неизвестной женщиной. По сообщениям экстренных служб, мощность взрыва составила более 200 грамм в тротиловом эквиваленте. На месте работают спецслужбы, детали происшествия уточняются.

Настоящее имя погибшего военкора - Максим Фокин. Он родился в Донецкой области в 1982 году в семье шахтера. В 2014 году, после обострения конфликта на Украине, он вступил в народное ополчение.В 2020 году перебрался в Москву где, опубликовал несколько автобиографических книг.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После начала СВО на Украине Татарский вернулся в Донбасс и продолжил службу в батальоне «Восток». Принимал активное участие в боях против украинских боевиков.

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