РИА Новости: подаренную военкору Татарскому статуэтку осматривали перед передачей

Взрыв произошел в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля 2023 года. Фото: Соцсети

Военный корреспондент Владлен Татарский погиб в результате взрыва в кафе “Стрит-Бар”. По сообщениям СМИ, взрывное устройство было заложено в подаренную военкору статуэтку. По информации РИА Новости, подаренную военкору статуэтку предварительно внимательно осмотрели, а девушка, принесшая посылку, возможно была лично знакома с погибшим.

Владлен приехал из зоны проведения спецоперации на Украине в Петербург на творческий вечер. Встречу организовало движение “Кибер Фронт Z”, которое уже заявило, что предпринимало меры безопасности при проведении вечера. Однако, как отметили организаторы, их оказалось недостаточно.

"Мы принимали определенные меры безопасности, но к сожалению их оказалось недостаточно. Соболезнуем родным и близким пострадавших", – сообщили организаторы, добавив, что уже сотрудничают со следователями в надежде, что все причастные понесут наказание.

Напомним, мощный взрыв произошел в кафе на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. Помимо военкора Владлена Татарского при взрыве пострадали минимум 16 человек, включая просто проходивших мимо граждан, которых посекло выбитым остеклением фасада заведения.

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