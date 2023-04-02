СК РФ возбудил дело по факту взрыва в кафе Петербурга, в котором погиб военкор Владлен Татарский

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту взрыва в кафе “Стрит-Бар”, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту взрыва в кафе “Стрит-Бар”, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, а также минимум 19 человек получили ранения. Дело возбуждено по статье 105 уголовного кодекса РФ.

"По факту убийства общеопасным способом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ", – сообщили в телеграм-канале Следственного комитета РФ.

Также Следком сообщил, что в данный момент на месте взрыва работают криминалисты и следователи. Все детали инцидента будут изучены, а причастные к преступлению установлены

“Следователи Следственного комитета совместно с оперативными подразделениями принимают все необходимые меры, направленные на установление лиц, причастных к совершению этого преступления”, – заявили в Следкоме.

Напомним, мощный взрыв, в результате которого погиб Владлен Татарский и получили ранения еще минимум 19 человек, произошел 2 апреля 2023 года в центре Санкт-Петербурга в кафе “Стрит-бар” на Университетской набережной. По сообщениям экстренных служб, в результате взрыва обрушилось остекление фасада заведения на площади 15 квадратных метров, но пожара не произошло.

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