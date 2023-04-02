Раскольники ПЦУ захватили кафедральный собор в Хмельницком Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили кафедральный собор в городе Хмельницком, об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Агентство отмечало, что комиссия, которая провела голосование за перевод храма под юрисдикцию ПЦУ, уже описывает его имущество.

Кроме того, в публикации заявлялось, что комиссии передали ключи от собора.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что на Украине мужчина в форме ВСУ напал на священника Покровского кафедрального собора во время богослужения, а также повредил Евангелие.

«В Хмельницком мужчина, переодетый в военную форму, устроил провокацию прямо во время божественной литургии в кафедральном соборе УПЦ», – говорилось в сообщении пресс-службы церкви.

Полицейские задержали злоумышленника по статье за «Мелкое хулиганство».

Напомним, в Киеве не в первый раз поднимается тема о полной ликвидации канонической православной церкви на Украине.

Кроме того, в январе 2023 года правительство внесло в Раду закон, направленный на запрет УПЦ.

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