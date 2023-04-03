«Джон Уик 4» стал лидером проката за выходные в России и странах СНГ Фото: кадр из фильма

Фильм «Джон Уик 4» с Киану Ривзом в главной роли стал лидером проката за выходные в России и странах СНГ со сборами более 191 миллиона рублей, об этом сообщил портал kinobusiness.com.

Портал отметил, что на втором месте находится мультфильм «Коты Эрмитажа», собравший 68,5 миллионов рублей. По сюжету юный кот в компании мыши спасается от наводнения в старинном клавесине, который подбирают моряки и отправляют в Санкт-Петербург, где он попадает в Эрмитаж.

Третье месте рейтинга занял фильм-катастрофа «На солнце, вдоль рядов кукурузы». У данного фильма сборы составили 62,4 миллиона рублей. Фильм основан на реальных событиях, произошедших в 2019 году, когда пилот сумел посадить самолет, у которого отказали два двигателя, с 233 пассажирами на кукурузное поле.

На четвертом месте находится комедийная мелодрама «Поехавшая», ее сборы составили 34,7 миллиона рублей.

Как писал сайт KP.RU, ранее сообщалось, что будет продолжение проекта - «Джон Уик 5». О том, что кинокомпания всерьез рассматривает съемки этой ленты заявлял и руководитель студии Lionsgate Джо Дрейк.

Вполне возможно, что в пятой части также снимется сам «лучший парень Земли» Киану Ривз. Студия не намерена расставаться с ним.

Дата выхода пятой части не известна, ориентировочно — конец 2025 года. Некоторые источники даже называют конкретное число — 25 ноября 2025.

Напомним, первый фильм о киллере «Джон Уик» вышел на мировые экраны в 2014 году.