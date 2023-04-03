AP: Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти грозит США ростом инфляции и цен на бензин Фото: REUTERS

Решение членов ОПЕК+ сократить добычу нефти до конца года грозит США ростом инфляции и цен на бензин, об этом написало агентство Associated Press.

В статье данное решение нефтедобывающих стран названо «неожиданным» и способным спровоцировать повышение цен в США и других странах.

Управляющий директор Clearview Energy Partners Кевин Бук подчеркнул, что хотя сокращение добычи составляет всего около одного процента от суточного общемирового потребления, последствия данного решения могут значительно повлиять на рыночную стоимость «черного золота».

«Это также может еще больше обострить отношения с США, которые призвали Саудовскую Аравию и других союзников увеличить производство, так как они стремятся снизить цены и подорвать финансы России», - отметило агентство.

Как писал сайт KP.RU, 2 апреля вице-премьер Александр Новак сообщил о продлении добровольного сокращения Россией добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года.

«В качестве ответственных и превентивных действий Россия реализует добровольное сокращение на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года от среднего уровня добычи февраля, определённого в соответствии с независимыми источниками», – заявил Новак.

При этом он отметил высокую волатильность и непредсказуемость мирового рынка нефти из-за деструктивной энергетической политики Запада.

Напомним, ранее подобные меры нередко использовались ключевыми импортерами нефти. Так, в конце 2022 года к подобным мерам пришли в ОПЕК+, чем вызвали недовольство в Вашингтоне и помогли России.