ВДВ России впервые в истории получили ТОС-1А «Солнцепек» Фото: кадр из видео

ВДВ впервые в истории получили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» для применения в спецоперации, об этом сообщило Минобороны России.

«В Саратовской области в одном из передовых соединений войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) впервые состоялась передача тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» в интересах ВДВ Вооруженных сил РФ», - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что передача экипажам модернизированных машин состоялась впервые в истории ВДВ.

По словам начальника службы РХБЗ ВДВ полковника Алексея Гончарова, этому оружию «нет равных в арсеналах коллективного Запада», оно «наводит панику на наших врагов».

Как писал сайт KP.RU, 9 сентября 2022 года российские военные перебросили на Харьковское направление тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек».

10 сентября 2022 года военнослужащие ВС России заявили, что ТОС «Солнцепек» можно применять как снайперскую винтовку, эта машина является очень грозным вооружением.

«Выжигает все, что можно. Площадь поражения – до трех футбольных полей. Каждая ракета попадает именно по тем координатам, которые выдает вышестоящий штаб», - сказал один из военных на видео, опубликованном Минобороны РФ.

Он подчеркнул, что от данной машины очень тяжело скрыться, уйти. То есть мы стреляем и используем машину, как снайперскую винтовку: один выстрел – одна цель.