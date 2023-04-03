Глава оппозиционной партии Финляндии Орпо заявил о готовности формировать новое правительство Фото: Олег ЗОЛОТО

Лидер победившей на парламентских выборах Финляндии оппозиционной Национальной коалиционной партии Петтери Орпо сообщил о готовности начать формирование нового правительства.

«Пришла большая победа», - заявил Орпо после оглашения предварительных итогов выборов.

Он отметил, что «с таким результатом Консервативная партия начнет вести переговоры о формировании нового правительства.

«Финны хотят, чтобы Консервативная партия привела Финляндию в порядок в ближайшие несколько лет», - подчеркнул Орпо.

Как писал сайт KP.RU, ранее действующий премьер-министр Финляндии Санна Марин признала поражение своей Социал-демократической партии на парламентских выборах в стране.

«Поздравляю остальных, «коалиционеров» и «Истинных финнов». Демократия высказалась, и финны проголосовали», - заявила Санна Марин.

По ее словам, «сейчас мы празднуем. У нас есть основания радоваться этому результату».

6 мая 2022 года премьер Марин заявила, что Хельсинки больше не смогут продолжать прежние отношения с Москвой из-за ситуации на Украине.

Марин сообщала, что Хельсинки поддерживают предложение Еврокомиссии о введении запрета на поставки российской нефти.