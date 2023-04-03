Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировали на Камчатке Фото: REUTERS

В Камчатском крае в понедельник, 3 апреля, зафиксировали два землетрясения, магнитуда одного из которых составила 6,9. Об этом сообщает Единая геофизическая служба РАН.

Как передает служба РАН, первое землетрясение магнитудой 4 зафиксировали в акватории Тихого океана около Командорских островов. Эпицентр землетрясения находился в 54 километрах от села Никольское, расположенного на острове Беринга, а очаг подземных толчков был на глубине 21 километр.

Второе землетрясение было магнитудой 6,9, а его очаг подземных толчков был на глубине около 100 километров. Эпицентр подземных толчков располагался в акватории Авачинского залива в 64 километрах южнее Петропавловска-Камчатского.

Как сообщается, на территории Петропавловск-Камчатского, а также Вилючинского городских округов и в Елизовском муниципальном районе подземные толчки ощущались до пяти-шести баллов. На данный момент спасатели обследуют здания населенных пунктов.