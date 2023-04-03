Пригожин сообщил о поднятии флага России над городской администрацией Артемовска Фото: REUTERS

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил о поднятии над городской администрацией Артемовска флага России в минувшие воскресенье, 2 апреля, отметив, что это было посвящено погибшему в результате взрыва в Санкт-Петербурге военкору Владлену Татарскому.

«2 апреля, 23:00 ровно. Мы водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память»», - заявил Пригожин, чьи слова приведены в Telegram-канале его пресс-службы.

Пригожин также заявил, что командиры подразделений российских сил, бравших администрацию города, а также весь центральный квартал Артемовска, «понесут и поставят знамена». Он также заявил, что украинские войска теперь сосредоточены в западной части города.

Напомним, вечером в воскресенье, 2 апреля, в кафе «Стрит-Бар», расположенном в центре Санкт-Петербурга, прогремел мощный взрыв, после которого погиб Владлен Татарский, а также получили ранения более 30 человек.

Как заявили экстренные службы, в результате взрыва обрушилось остекление фасада здания на площади около 15 квадратных метров. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело.