Трое пострадавших при взрыве в кафе Санкт-Петербурга находятся в тяжелом состоянии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

После взрыва в кафе «Стрит-Бар», расположенном в центре Санкт-Петербурга, в Мариинскую больницу были доставлены 13 человек в разном состоянии, из которых трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил главврач медицинского учреждения Анатолий Завражнов.

Как сообщил главврач, три пострадавших находятся в тяжелом состоянии, а еще двое - в среднетяжелом, остальные же поступили в больницу с легкими ранениями. Завражнов сообщил, что для оказания помощи раненым были мобилизованы все службы медучреждения.

Один из пострадавших также сообщил, он общался в кафе с Владленом Татарским, успев задать ему несколько вопросов. «Потом произошел хлопок, вместе со всеми вышел на улицу, довольно быстро приехала полиция, скорая помощь», - рассказал он, поблагодарив врачей за оперативную реакцию.

Напомним, вечером в минувшие воскресенье, 2 апреля, в кафе в центре Санкт-Петербурга прогремел мощный взрыв, жертвой которого стал Владлен Татарский, а ранения получили более 30 человек. Как писал сайт KP.RU, ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело.