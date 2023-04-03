Матвиенко прокомментировала гибель военкора Владлена Татарского

Матвиенко высказалась о гибели военкора Татарского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что военный журналист Максим Фомин, который известен под псевдонимом Владлен Татарский, формировал понимание специальной военной операции на Украине, став мишенью для врагов из-за своих публикаций.

«Владлен писал правду, писал просто, ярко. Потому и стал мишенью для наших врагов, которые боятся силы нашего духа, нашей народной воли. А Владлен не только был в ополчении, собирал помощь для наших солдат», - заявила сенатор, отметив, что он также «формировал народное понимание спецоперации».

Матвиенко также заявила, что военкор погиб из-за «подлого взрыва».

Напомним, в минувшее воскресенье, 2 апреля, в центре Санкт-Петербурга в кафе прогремел мощный взрыв, в результате которого погиб Владлен Татарский, а также пострадали более 30 человек. Как писал сайт KP.RU, ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по данному взрыву.