Россиян обяжут впускать в квартиры коммунальщиков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россиян обяжут впускать в квартиры коммунальщиков для установки и обслуживания умных счетчиков. Вопрос проработал Минстрой. Если человек повторно отказывается предоставить доступ, то ему грозит штраф.

Недопуск сотрудников ЖКХ в жилые помещения – это глобальная проблема и ее намерены решить. Сегодня по закону без согласия жильцов можно войти в квартиру только в случае аварий, когда есть угроза жизни соседям.

Во всех остальных ситуациях только через суд. Но такая практика приносит немало проблем. Порой люди неделями вынуждены сидеть без воды, если кто-то не впускает коммунальщиков.

С одной стороны, инициатива содержит много плюсов, но есть и минусы – они на поверхности. Новая обязанность приведет к всплеску мошенничества. В зоне особого риска — пожилые люди.

— Должна соблюдаться четкая процедура уведомления граждан о предстоящих работах, при этом можно ввести наказание для РСО за несоблюдение этих правил, - говорит «Известиям» зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая уверена, прежде чем вводить инициативу, нужно отладить систему оповещения граждан. Чтобы люди были точно уверены, что впускают в квартиру не мошенников.

Нужно расклеивать объявления в лифте и подъезде, уведомлять людей в личном кабинете, писать в соцсети и звонить по телефону.

А еще нужно ввести систему проверок, простую и понятную каждому. Это могут быть специальные документы или QR-коды на форменной одежде. Последним приемом уже пользуются газовые службы.

Ранее, в силу вступил новый закон, который позволяет коммунальщикам и управляющим компаниям подавать иски в суд, даже не зная точных сведений о должниках.

Уточнение различных реквизитов провинившихся возлагается теперь на судебную систему. Так что уклоняться от оплаты коммуналки будет сложнее, пишет ФАН.

Ранее, в правительстве отметили, что регионы будут самостоятельно определять критерии максимально допустимой доли расходов на ЖК. Людям можно будет обеспечить адресный подход при выделении помощи, пишет "Газета.ru".

А ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко рассказала, что изменили правила перерасчета начислений за общедомовые нужды (ОДН). Теперь собственники должны оплачивать весь объём услуг за ОДН, пишет RT.