Маркетплейсам запретят списывать деньги с удаленных из личных кабинетов карт Фото: Анастасия Осипова

Маркетплейсам запретят списывать деньги с карт, которые были удалены клиентами из личных кабинетов. Такую поправку внесут в закон «О защите прав потребителей». Госдума планирует рассмотреть документ в весеннюю сессию.

Причиной стали массовые жалобы от россиян. Люди все чаще сталкиваются с ситуациями, когда деньги списывают с карт, которые были удалены.

Введение разумных ограничений позволило бы улучшить пользовательский опыт, а также повысить уровень доверия клиентов к цифровым сервисам. Но пока у россиян не получается самостоятельно уладить спорные вопросы с руководством торговых площадок.

- Пострадавшие покупатели в соцсетях постоянно выкладывают скриншоты с ответами техподдержки, где клиентам объясняют, что такие списания соответствуют политике некоторых компаний, — рассказал «Известиям» координатор партийного проекта «Цифровая Россия», депутат Госдумы Антон Немкин.

Принятие соответствующих поправок, позволит защитить потребителей. Ведь тогда им не придется отзывать разрешение на использование карты, что избавит от спорных ситуаций.

Помимо этого, интернет-сервисы обяжут присылать уведомление со ссылкой на правила пользования, где четко и ясно должен быть прописан порядок отмены платной подписки.

А тем временем, россияне столкнулись с еще одной мошеннической схемой на известных маркетплейсах: злоумышленники выманивают у людей логины и пароли от аккаунтов на онлайн-платформах. Они отменяют оформленные покупки и возвращают за них деньги на свои банковские карты, сообщает "Газета.Ru".

Ранее, россиянам посоветовали не покупать на маркетплейсах брендовые вещи. В беседе с ФАН юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, объяснил, что такая покупка может обернуться финансовыми потерями.

Чтобы не нарваться на подделку, перед покупкой товара важно изучить его характеристики. Если у полученного товара они будут отличаться, высока вероятность того, что вы получили подделку. Кроме того, обращать внимание стоит и на цену. Если стоимость вещи сильно занижена, стоит насторожиться, передает "360".

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