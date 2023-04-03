Изменений в программе парада Победы не предвидится Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль принимает усиленные меры для обеспечения безопасности на параде Победы 9 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, принимаются и будут приниматься усиленные меры для обеспечения безопасности», – сказал официальный представитель Кремля в ходе брифинга.

По словам Пескова, каких-либо изменений в программе проведения парада Победы не предвидится.

Как писал сайт KP.RU, ранее Кремль начал аккредитацию СМИ на Парад в честь Дня Победы, который состоится 9 мая на Красной площади.

Аккредитация журналистов проводится только на сайте Кремля. Для ее получения представителям СМИ необходимо заполнить регистрационную форму. Аккредитационный бейдж будет действовать на генеральной репетиции парада 7 мая и на самом параде Победы 9 мая. Заявки на освещение мероприятия принимаются от российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при Министерстве иностранных дел России