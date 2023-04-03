Врач-инфекционист Рябов заявил, что человеческий организм рассчитан на 160 лет жизни Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заслуженный врач России, инфекционист Сергей Рябов назвал максимальную продолжительность жизни, на которую рассчитан человеческий организм. По словам заслуженного врача, она составляет 160 лет.

Но пока о вечной молодости и бессмертии говорить не приходится. Процессы старения заложены у человека генетически.

Врач отметил, что не видит в ближайшее время перспектив для бессмертной жизни. Но продолжительность может быть серьезно увеличена.

- Все наши ученые говорят о примерно 160 годах, хотя никто еще столько не прожил, — сказал специалист NEWS.ru.

В настоящий момент, подобный рекорд не был достигнут. А предельно известный возраст, который прожил человек, составил 122 года. Хотя ученые пока ставят под сомнение достижение человеком этого рубежа.

Врач напомнил, что отведенное время нужно стараться прожить качественно.

Ранее в стране рекордно выросла продолжительность жизни. Она составила 72,8 лет.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Можно ли умереть от употребления соли (подробнее)