Михаил Галустян получил армянское гражданство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер и шоумен Михаил Галустян сообщил в беседе с изданием News.аm, что получил гражданство Армении.

«В первую очередь, я вынужден прямо сказать, как есть: справедливость восторжествовала. Я наконец-то получил гражданство Армении», - сказал актер в ходе презентации проекта жилого комплекса в Ереване, отметив, что пошел «самым честным и правильным путем», честно подав документы и «вот наконец-то получил».

В Армении разрешено иметь двойное гражданство, а этнические армяне имеют право получить гражданство по упрощенной схеме.

Напомним, в этом году гражданином Армении также стал российский топовый боксер, бывший чемпион мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе Мурад Гассиев, а через пару дней в Ереване он сразился с американцем Майком Балогуном.