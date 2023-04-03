Иномарка сбила двух девочек на «зебре» в Нижнем Новгороде

Пострадавших доставили в больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде машина сбила двух девочек, переходивших дорогу по «зебре». Об этом пишет NewsNN со ссылкой на региональное Управление ГИБДД ГУ МВД России. Инцидент произошел вечером 2 апреля на улице Гаугеля в Сормовском районе.

- Водитель кроссовера «Ниссан» совершил наезд на 13-летних девочек, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - уточнили в ведомстве.

В результате школьницы получили травмы и были доставлены в детскую областную больницу, где им оказывают всю необходимую помощь.

Днем ранее в Нижнем Новгороде произошел другой дорожный инцидент – вечером 1 апреля на улице Голубева в Ленинском районе иномарка проехала на красный свет и сбила группу людей, начавших переходить дорогу. Очевидцы сообщали, что пешеходы «разлетелись, как кегли». В результате пострадали две женщины и восьмилетний мальчик – они получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Сразу после инцидента в МВД заявили, что 41-летний водитель был трезв – это показали результаты медицинского освидетельствования. На мужчину составили административный протокол по статье «Нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».