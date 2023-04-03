Детский психолог рассказала, с какого возраста можно отпускать ребенка гулять без присмотра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Клинический психолог детской клиники Фэнтези Мария Макухина в беседе с «Газета.Ru» заявила, что безопасным возрастом для самостоятельных прогулок ребенка является возраст младшей школы - от 7 до 8 лет.

Как уточнила специалист, в таком возрасте у детей достаточно развит самоконтроль, а также саморегуляция. Кроме того, дети уже имеют знания базовой информации, которая помогает в случае, когда ребенок потеряется.

«Кроме того, в эти годы у ребенка начинает формироваться вербально-логическое мышление, то есть понимание связей между поступками, событиями и их последствиями, которого у дошкольника еще нет», заявила эксперт.

Макухина отметила, что когда родители отпускают детей на самостоятельные прогулки, то должны сообщить им о правилах поведения на улице.

«Расскажите ему про правила дорожного движения, которые касаются пешеходов. И, конечно, про правила взаимодействия с незнакомыми взрослыми: не разговаривать с ними, не брать никаких подарков и угощений», - заявила она.

Психолог рекомендовала в случае, когда ребенок попал в трудную ситуацию, просить о помощи взрослых, которые сами идут с маленькими детьми или же зайти в магазин и попросить о помощи у взрослых, которые работают там.

Эксперт также посоветовала не отпускать детей младшего школьного возраста дальше двора, поскольку они могут не сориентироваться в обстановке.

Ранее психолог Станислав Самбурский заявила, что нельзя заставлять старших детей сидеть с младшими. Как писал ФАН, такая просьба к старшим детям может привести к серьезным психологическим травмам для детей.

Тем временем ведущий психолог тюменского регионального центра «Семья» Александра Ставрова рекомендовала отвлекать маленьких детей от гаджетов. Как сообщал RT, эксперт посоветовала предложить обмен гаджета на игрушку, игру с родителями или прогулку.