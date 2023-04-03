Диетолог Соломатина предупредила об опасности обуглившегося шашлыка
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С весной стартует сезон шашлыков. Это ароматное блюдо, бесспорно, вкусное, но есть его стоит с оглядкой на советы диетологов, чтобы не было проблем с пищеварением.
Застолье на природе может закончиться больничной палатой, если неправильно подойти к приготовлению мяса. В чем секрет?
Диетолог Елена Соломатина отметила, что безопасный шашлык тот, который хорошо промаринован и качественно запечен. А вот горелого продукта стоит опасаться.
- Главное — не жарить, а, по большому счету, запекать. Чтобы не было горелой корки, если уж она появилась, тогда нужно ее обязательно срезать, потому что как раз там содержатся канцерогены, — пояснила эксперт Пятому каналу.
Для пикника лучше выбирать нежирные сорта мяса. Подойдут курица, индейка или рыба. Хорошо разнообразить шашлык печеными овощами и скрасить все зеленью.
В таком случае зелень станет нейтрализатором канцерогенов. Ведь известно, что они являются одним из основных провокаторов онкологических заболеваний.
- А антиоксиданты, которые содержатся в зелени, помогут избежать возникновения повышенного количества свободных радикалов. Клетчатка заберет на себя излишки жира. Все это так или иначе обезопасит здоровье человека от возможных последствий, - отметила диетолог.
По мнению диетолога, самая правильная техника приготовления шашлыка на Кавказе. Там никогда не подают обуглившееся мясо. А едят его не с салатами, а исключительно со свежими овощами и зеленью. А еще добавляют бокал качественного вина.
- Это не веселья ради. Вино тоже обеззараживающий фактор и в нем еще много антиоксидантов, а значит, пища переваривается и усваивается лучше, — заключила Соломатина.
Любителям мясных блюд следует воздержаться от определенных пищевых привычек, чтобы снизить риск заболевания онкологией, сообщил РИАМО врач-онколог высшей категории, онкохирург, онкоколопроктолог медицинского центра «СМ-Клиника» Михаил Пильх.
В частности, медик рекомендует снизить потребление красного мяса, то есть мяса млекопитающих, крупного рогатого скота. К развитию онкозаболеваний также может привести несоблюдение баланса в рационе между белковой и растительной пищей.
Несмотря на это, в шашлыке содержатся полезные вещества. Это белок, железо, а также витамины группы В, нормализующие нервную систему, передает "360".
А врач-гастроэнтеролог Наталья Морозова напомнила в беседе с RT, что после окончания срока годности нельзя употреблять в пищу мороженое, мясные и рыбные продукты, а также выпечку.