Названы проблемы, с которыми россияне чаще всего приходят к психиатру Фото: Shutterstock

Врач-психиатр психиатрического отделения института мозга человека РАН Вадим Гагин в беседе с «Газета.Ru» заявил, что у российских граждан в последний год вырос уровень стресса, из-за чего число пациентов возросло, а среди основных проблем названы депрессия, тревог и посттравматическое стрессовое расстройство.

«Среди наиболее распространенных проблем, на которые жалуются пациенты психиатрического отделения ИМЧ РАН - тревога, депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство. Также нередки эмоциональная неустойчивость, зависимости, попытки суицида», - заявил специалист.

Как уточнил Гагин, точной статистики на данный момент нет, однако уже можно говорить о том, что таких случаев на фоне политической обстановки стало больше.

Психиатр Евгений Кульгавчук в беседе с ФАН рассказал, чем опасен хронический стресс для человека, отметив, что это чревато не только снижением иммунитета, но и обострением хронических болезней.

Как передавал ОТР, один из поросов показал, что почти у половины российских граждан нет мотивации к работе из-за стресса.