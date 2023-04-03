Психиатр рассказал, как противостоять стрессу Фото: Shutterstock

Врач-психиатр психиатрического отделения института мозга человека РАН Вадим Гагин в беседе с «Газета.Ru» рекомендовал учиться тщательно отслеживать все свои эмоции и эмоции своих близких для того, чтобы суметь противостоять проблемам, которые связаны с психическим здоровьем.

«Важно учиться наблюдать за своим состоянием. Также необходимо снизить уровень стигматизации по поводу обращений к психиатру, к психотерапевту», - заявил эксперт.

Гагин заявил, что, согласно статистике, каждый четвертый человек в жизни сталкивается с психическими заболеваниями. Как отметил эксперт, необходимо говорить о возможных проблемах для того, чтобы они не запустили какие-либо более тяжкие процессы.

«В плане устройства психики, нервной системы мы мало чем отличаемся от своих далеких предков … Я склоняюсь к тому, что следующее поколение будет более просвещенным в области ментального здоровья … будут вовремя обращаться к специалистам … не для того, чтобы лечить уже имеющиеся проблемы, а для их профилактики в виде периодической психотерапии», - заявил психиатр.

Руководитель Центра сомнологии клинико-диагностического центра «Медси» на Красной Пресне Татьяна Сурненкова в беседе с Life.ru дала пару советов по управлению стрессом для того, чтобы лучше спать. Специалист рекомендовала сократить прием пищи до трех раз в день, но при этом сделать его полезным и сбалансированным, добавив в свой рацион продукты, которые богаты триптофаном – из него в организме образуется гормон сна – мелатонин.

Семейный психолог Харина назвала проявление эмоций естественным проживанием горя. Как писал «Пятый канал» специалист рекомендовала «разделить горе» с человеком, который переживает.