Аналитик Юшков назвал проблемой для ЕС снижение потолка цен на российскую нефть Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил вероятность снижения цен на российскую нефть.

Ранее, ЕС были введены ограничения по стоимости энергоносителей из России. Теперь страны G7 столкнулись с тем, что не совсем понимают, как корректировать придуманный ими же механизм.

- Они прописали, что каждые два месяца должен меняться этот потолок. Он должен меняться по формуле "средняя цена на российскую нефть минус пять процентов", - говорит аналитик.

Видимо, был заложен бюджет в 60 долларов за баррель, мало кто полагал, что будет торговаться выше. Теперь возникло много спорных вопросов: какую среднюю цену брать — Urals или всех сортов? Если выбирать второй вариант, то наверняка будет превышена отметка в 60 долларов.

- Это явно не то, как они предполагали действовать. И с политической точки зрения повышение потолка — это некие ослабления санкций, — заключил эксперт в беседе с «Lenta.Ru».

Ранее сообщалось, что страны ЕС намерены оставить потолок цен на уровне в 60 долларов. Из-за санкций Россия добровольно сократила добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.

- Если мы учитываем российские объемы [снижения добычи в] 500 тыс. баррелей в сутки, о которых заявил Александр Новак еще в феврале, то суммарно со вчерашними объявленными объемами [нескольких стран ОПЕК+] с рынка должно уйти 1,65 млн баррелей в сутки (б/с) — это довольно существенно даже для всего мирового рынка. Это ощутимо, - сказал Юшков "Известиям".

Несколько участников ОПЕК+ синхронно объявили о сокращении объемов добычи нефти. Снижение составит суммарно 1,65 миллиона баррелей в сутки, почти треть объема сокращения возьмут на себя Россия и Саудовская Аравия. К «нефтяному флешмобу» присоединились и две страны, которые не входят в ОПЕК+. Это Казахстан и Оман, передает "360".

Тем временем, частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым мировые цены на нефть ускорили рост более чем на 5% на фоне решения некоторых стран ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи.