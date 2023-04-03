Психолог Сулим заявила, что люди старше 40 лет более доверчивы

Психолог Сулим заявил, что люди старше 40 лет более доверчивы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Люди старше 40 лет склонны больше доверять другим, а также официальным источникам информации, поскольку это может отвечать их потребностям и ценностям. Об этом в беседе с РИАМО рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим, отметив, что люди разных возрастных групп и социальных статусов ищут новости, исходя при этом из своего контекста, а также своей актуальной жизненной ситуации.

«За 40, более старшей возрастной группы еще относятся к той категории людей, которая доверяла одним источникам информации. Они больше ориентированы на более официальные СМИ и в принципе склонны доверять людям», - заявила психолог, уточнив, что во многих случаях это связано с тем, «что официальные СМИ отвечают их ценностям и потребностям».

Сулим отметила, что люди среднего возраста ориентируются на удержание стабильности, в связи с чем выбирают более авторитетные источники информации, а от излишних данных они будут себя ограждать.

Молодым людям, как уточнила эксперт, нужна информация, которая соответствует их потребностям в определенный момент.

«Это может быть потребность в статусе, принадлежности к чему-то модному и новому. Это могут быть новые течения, движения, и они соответственно находят очень динамичные каналы, которые подаются творчески и необычно», - заявила она.

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