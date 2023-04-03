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НовостиОбщество3 апреля 2023 14:37

Психолог Сулим заявила, что люди старше 40 лет более доверчивы

Эксперт отметила, что люди ищут новости исходя из своей актуальной жизненной ситуации
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Психолог Сулим заявил, что люди старше 40 лет более доверчивы

Психолог Сулим заявил, что люди старше 40 лет более доверчивы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Люди старше 40 лет склонны больше доверять другим, а также официальным источникам информации, поскольку это может отвечать их потребностям и ценностям. Об этом в беседе с РИАМО рассказала кандидат психологических наук Софья Сулим, отметив, что люди разных возрастных групп и социальных статусов ищут новости, исходя при этом из своего контекста, а также своей актуальной жизненной ситуации.

«За 40, более старшей возрастной группы еще относятся к той категории людей, которая доверяла одним источникам информации. Они больше ориентированы на более официальные СМИ и в принципе склонны доверять людям», - заявила психолог, уточнив, что во многих случаях это связано с тем, «что официальные СМИ отвечают их ценностям и потребностям».

Сулим отметила, что люди среднего возраста ориентируются на удержание стабильности, в связи с чем выбирают более авторитетные источники информации, а от излишних данных они будут себя ограждать.

Молодым людям, как уточнила эксперт, нужна информация, которая соответствует их потребностям в определенный момент.

«Это может быть потребность в статусе, принадлежности к чему-то модному и новому. Это могут быть новые течения, движения, и они соответственно находят очень динамичные каналы, которые подаются творчески и необычно», - заявила она.

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