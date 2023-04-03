Названы сроки окончания дождей в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заметных дождей на этой неделе в Москве не предполагается, но кратковременные дожди ожидаются в понедельник и вторник, 3 и 4 апреля. Об этом в беседе с Lenta.ru сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В первые два дня недели давление будет около нормы. Это означает, что все-таки облачная погода с прояснениями и небольшие дождики прогнозируются - сегодня во второй половине дня, ночью и завтра, но это кратковременные небольшие дожди», - заявил синоптик в понедельник, 3 апреля.

Синоптик уточнил, что со среды, 5 апреля, и до самого конца текущей недели осадков не ожидается. Исключением может быть только в четверг, 6 апреля, когда возможен небольшой дождь.

Как писали «Известия», Вильфанд также заявил, что с четверга, 6 апреля, в российской столице похолодает. Согласно прогнозам, столбики термометров покажут до +6…+11 градусов днем и 0…+5 градусов ночью.

Ранее сообщалось, что в апреле ожидается слишком дождливая погода в ряде российских регионов. Как сообщал телеканал «360», осадки прогнозируют в Мурманской, Ленинградской и Калининградской областях, а также Якутии и Ханты-Мансийском автономном округе.