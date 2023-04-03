Начата процедура передачи в РФ осужденной в Белоруссии россиянки Сапеги

Адвокат Сапеги сообщил, что процесс ее передачи в Россию запущен. Фото: Леонид Щеглов/БелТА/ТАСС

Адвокат гражданки России Софьи Сапеги Антон Гашинский в понедельник, 3 апреля, сообщил, что начата процедура передачи осужденной в Белоруссии россиянки на родину.

На вопрос корреспондента ТАСС о том, запущен ли процесс передачи в Россию Сапеги, приговоренной в Белоруссии к шести годам лишения свободы, Гашинский ответил: «конечно».

В то же время он не стал отвечать на вопрос о том, в какие сроки состоится передача россиянки.

В российском посольстве в Минске агентству сказали, что дипломаты работают по делу Сапеги и надеются на встречу с ней.

Днем ранее СМИ проинформировали, что семья Сапеги обратилась в Минюст России с ходатайством о том, чтобы их дочь перевели на родину. Белоруссия согласилась на перевод россиянки. Срок отбывания наказания Сапеги в РФ должен определить российский суд.

Как ранее писал сайт KP.RU, в мае 2022 года суд в Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима за «разжигание социальной вражды», «угрозы силовикам» и ряд других преступлений.