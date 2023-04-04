Названы основные ошибки, из-за которых соискателям чаще всего отказывают в приеме на работу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сервис для поиска работы и персонала Работа.ру перечислил ошибки соискателей, из-за которых они чаще всего получают отказ.

59% опрошенных работодателей отметили, что россияне не задают вопросы о работе и не интересуются вакансией. В 51% кадровики недовольны неподготовленность претендентов, они ничего не знают о компании. 37% настороженно относятся к тем, кто плохо отзывается о предыдущем месте работы.

На внешний вид обращают внимание 28% работодателей, а каждый четвертый (25%) не терпит опозданий.

Излишняя открытость тоже является минусом – 3% рекрутеров отмечают, что если человек рассказывает о личной жизни больше, чем о работе, это тревожный звоночек.

Если вакансия предполагает дистанционный формат, то 23% работодателей считают неуместным вопрос о том, сколько часов нужно быть онлайн. 20% с сомнением относится к тем, кто на собеседовании спрашивает про повышение зарплаты, и карьерный рост (7%), сообщает "Газета.Ru".

Собеседование — важный этап в поиске работы, а чаще всего их несколько, и от итогов каждого завит, получите ли вы в конце концов работу мечты, передает Пятый канал. О том, как произвести хорошее впечатление на интервьюера и какие ошибки непростительны, рассказали эксперты.

Красные флаги для рекрутера — это излишняя эмоциональность и негатив в сторону прежнего работодателя, пишет газета "Известия".

Кстати, в 2023 году 80% работодателей собираются увеличить фонд оплаты труда.

Почти в половине случаев это будет касаться всего штата: 48% опрошенных заявили, что планируют повысить зарплаты всем сотрудникам (согласно внутренней политике компании, индексация), 44% будут повышать зарплаты точечно, пишет Rt.