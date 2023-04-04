Эксперт по здоровому питанию Верис дал советы, как сбалансировать свой рацион Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Эксперт по диетическому питанию перечислил правильные пищевые привычки, которые помогут нормализовать работу ЖКТ и благотворно скажутся на всем организме. Артем Верис советует обогатить свой рацион овощами и фруктами и добавить к ежедневному употреблению продукты, содержащие кальций, жиры и белок.

Самая полезная привычка - ежедневное потребление 4-6 порций сезонных овощей, зелени и фруктов. Одна порция составляет примерно 100 гр, причем не важно будут это свежие овощи или термически обработанные.

В начале весны в магазинах уже можно найти выраженную петрушку, шпинат, черемшу и мяту. А из фруктов наступает сезон у яблок, лимонов, бананов, киви. Овощи - капуста, лук, редис, репу и сельдерей.

Еще одна важная привычка, добавлять в рацион продукты, богатые кальцием. Они полезны для костей, зубов, ногтей. А вот недостаток данного микроэлемента может привести к остеопорозу.

- Кальций присутствует в молочных продуктах: молоке, сыре, ряженке, твороге, йогуртах. Много кальция содержится в рыбе со съедобными мягкими костями, как сардины или консервированный лосось, - рекомендовал в беседе с «Газетой.Ru» Артем Верис.

Белок и протеин помогает формировать клетки и ткани и поддерживает иммунную систему. В сутки необходимо потреблять от 0,8 до 2 граммов протеина на 1 килограмм веса. Чем выше физическая активность, тем выше норма.

- Много белка в мясе птицы, рыбе, яйцах. Не стоит забывать о жирах, на них должно приходиться 25-35% от общей калорийности рациона. Они содержатся, например, в красной рыбе, мясе, яйцах, растительном масле, авокадо, орехах, - говорит эксперт.

А вот сахар один из самых вредных продуктов для организма. По нормативам ВОЗ на сладости должно приходиться не более 5% от общей калорийности. Даже одна плитка шоколада превышает эту норму в 3-5 раз.

Многие продукты, помеченные на полках как «Здоровое питание», оказались вовсе не полезными. Зачастую это всего лишь маркетинговый ход. Если на упаковке написано: «Без сахара», не значит, что его там нет. Касается это даже подсластителей, сообщает Пятый канал.

А вот при похудении не стоит рассчитывать на быстрый результат, для эффективного достижения целей важно больше ходить пешком, достаточно спать, вести дневник питания и соблюдать питьевой режим. Об этом RT рассказала кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная. По словам эксперта, нельзя резко отказываться от еды и сразу начинать интенсивно тренироваться. Как подчеркнула специалист, важно подготовить свое тело: начать с йоги или пилатеса, а лишь потом переходить к силовым нагрузкам.

Тяга к вредной пище может быть связана с разными причинами, в том числе с проблемами со здоровьем. Так, зависимость от жирной сметаны, мяса и соусов может сигнализировать о наличии паразитарных заболеваний, пишет газета "Известия".