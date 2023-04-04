Самолет из Санкт-Петербурга столкнулся с птицами при посадке в аэропорту Самары

При посадке в самарском аэропорту Курумоч самолет, следовавший из Санкт-Петербурга, столкнулся со стаей птиц. Фото: Иван ВИСЛОВ

При посадке в самарском аэропорту Курумоч самолет, следовавший из Санкт-Петербурга, столкнулся со стаей птиц. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.

По предварительным данным, авиасудно из Санкт-Петербурга при совершении посадки в Самаре столкнулся с птицами. К счастью, в результате произошедшего никто не погиб и не пострадал, сама посадка прошла в штатном режиме.

На данный момент Центральное межрегиональное СУ на транспорте СК России устанавливает все обстоятельства и причины случившегося.

Еще один инцидент с участием воздушного судна произошел 2 апреля. Самолет АН-26 должен был следовать рейсом «Иркутск-Бодайбо». Однако, по предварительным данным, при движении воздушного судна на предварительный старт произошло самовыключение правого двигателя при его прогреве. Теперь в случившемся разбираются эксперты и правоохранители.