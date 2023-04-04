Глава СПЧ России назвал «Википедию» политизированной и призвал закрыть ее

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Интернет-энциклопедия «Википедия» содержит много политических искажений, поэтому нужно как можно быстрее закрыть ее в России, считает глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.

«Ее надо закрыть, но она же очень удобна для получения справок. Там много искажений, мягко говоря, когда речь идет о политике, об истории, а вот простые вещи удобно, но альтернативы нет. Нужно как можно быстрее создать альтернативу и закрыть «Википедию», – заявил он на пресс-конференции.

Закрыть сайт «уже завтра» не получится, однако нужно стремиться к этому, поскольку это «идеологический и политизированный продукт», добавил глава СПЧ России.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что качество информации на «Википедии» сомнительное, необходимо создать еще один подобный ресурс для просвещения. Одной «Википедией» невозможно пользоваться, отметил глава государства.