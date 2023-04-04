На МЭФ-2023 призвали правительство изменить отношение к России как к сырьевому придатку глобальной экономики

В рамках форума состоятся 19 круглых столов и несколько пленарных дискуссий.

В «Цифровом деловом пространстве» 4 апреля начал работу «Московский экономический форум» (МЭФ). Тема мероприятия этого года: «Новый мир. Новая индустриализация».

Во время первой пленарной дискуссии «Экономика России. Курс на новую индустриализацию» председатель форума Константин Бабкин заявил, что многополярность мира становится фактом. Но чтобы стать полновесным полюсом, России необходимы экономические реформы.

— Шаблоны, по которым действует правительство, сформировались еще в прошлые эпохи, они во многом уже не работают, — сообщил Бабкин. — Работа по устаревшим шаблонам порождает риски, связанные с огромными потерями. Не так давно считали, что у России роль моста между Западом и Востоком, роль придатка глобальной экономики. Из-за санкций концепция поменялась. Сегодня мы строим суверенную экономику. А это другая концепция. Но налоговая, денежно-кредитная, внешнеторговая политики действуют по старым шаблонам. Они нацелены на встраивание России в западную экономику. Это абсурд! Требуется иная философия. Наш форум призван сыграть в этом серьезную роль. Предложить лекарства, которые наполнят прекрасный и живучий организм под названием Россия.

Первый форум прошел десять лет назад. Организаторы противопоставляют свою программу либеральным и заявляют об оппонировании Гайдаровскому форуму, который в последние годы утрачивает позиции. Участники МЭФ предлагают сделать ставку на развитие промышленного производства — несырьевого сектора. Под эгидой Торгово-промышленной палаты председатель форума Константин Бабкин разработал принципы стратегии «Новой индустриализации». Основной месседж программы: отечественная промышленность способна стать локомотивом экономического развития государства, способствовать росту благосостояния населения и оформлению технологического суверенитета. Для этого необходимы налоговые послабления, дешевые кредиты бизнесу и физлицам, протекционизм по отношению к собственным производителям.

В рамках МЭФ-2023 пройдут 19 круглых столов и ряд пленарных дискуссий. Полная программа форума и прямая трансляция доступны на me-forum.ru