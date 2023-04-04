Врач назвала причину обострения хронических заболеваний весной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог Елена Манило в беседе с «Газета.Ru» рассказала, что люди болеют весной из-за обострений не только сезонных ОРВИ, но также и хронических болезней.

Эксперт уточнила, что свою роль играет нехватка витаминов, а также изменчивая погода, в том числе перепады атмосферного давления. По ее словам, все эти факторы очень тяжело влияют на работу сосудов.

Манило также заявила, что организму наносят урон лишние килограммы, которые были накоплены за зиму. Специалист отметила, что дефицит двигательной активности, а также лишний вес ухудшают настроение и усиливают выработку гормона кортизола, способного провоцировать разнообразные болезни.

«На фоне эмоциональных переживаний часто обостряются хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, например гастриты, язвы. Стресс идет рука об руку с обострениями невралгических нарушений, а вызванные им колебания гормонального фона», - заявила специалист.

Кандидат медицинских наук и врач-гастроэнтеролога Светлан Ужевко рассказала, как избежать обострения гастрита зимой. Как сообщал «Пятый канал», эксперт рекомендовала соблюдать диету, убрав из своего рациона жирное, жареное, а также острое, соленое и копченое.

Нутрициолог Елена Свиридова в беседе с Life.ru рассказал, как после зимы можно укреплять организм с помощью правильного питания. Она рекомендовала обратить внимание на витамин С, который можно найти в апельсинах, клюкве, а также яблоках и болгарском перце.