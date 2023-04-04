Опрос: каждый четвертый владелец домашнего питомца в России нашел его на улице Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почти каждый четвертый владелец домашнего питомца в России (23%) нашел его на улице. Об этом пишет РИАМО, ссылаясь на результаты исследования, которое провела группа «Ренессанс страхование» и сервис «Гульдог».

Как сообщается в ходе опроса выяснилось, что 12% россиян приютили животное с передержки, когда предыдущий хозяин отказался от него, а 8% респондентов заявили, что нашли своего питомца при помощи случайного баннера в интернет, чуть меньше (7%) получили животное в подарок от друзей, а 6% - взяли из приюта.

Сообщается, что 31% респондентов заявили, что наличие родословной у животного или же соответствие какой-либо породе его не волнует. Примерно 64% опрошенных граждан заявили, что заводят собак, а 31% - кошек.

В опросе участвовали 1,2 тысячи россиян в возрасте от 18 лет, которые проживают в крупных городах.

Ранее врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович заявила, что человек, у которого есть проблемы в общении с людьми, может усугубить всю ситуацию, если у него появится домашнее животное. Как писал ОТР, эксперт объяснила, что в таком случае человек будет сосредотачивать внимание исключительно на питомце.