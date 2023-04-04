Die Welt: демонстрации против поставок оружия Киеву пройдут в Германии на Пасху Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии на выходных в 100 крупных городах пройдут демонстрации против поставок оружия Киеву. Также немцы, выступающие за мирные инициативы, будут требовать дипломатического решения конфликта на Украине. Об этом сообщает издание Die Welt.

Ежегодно в Германии проходят традиционные пасхальные марши. Во время них участники будут протестовать против дальнейшей эскалации конфликта на Украине, к чему ведут поставки оружия Киеву. Также немцы собираются выступать с требованиями инициировать мирные переговоры.

В Берлине марш пройдет в субботу, 8 апреля. Протестную акцию в ходе него анонсировала сеть мирных инициатив Netzwerk Friedenskooperative.

Аналогичные митинги против поставок вооружения Украине проходят и в других европейских странах. В середине марта состоялась третья такая акция в Париже.

Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД России отметили, что любые военные грузы для Киева становятся законной целью ВС РФ.