CNN: Экс-президента США Дональда Трампа арестовали Фото: REUTERS

Бывшего президента США Дональда Трампа формально арестовали, сообщает телеканал CNN. Согласно американскому законодательству, арест продлится до выдвижения ему обвинений, после чего экс-глава Белого дома сможет свободно покинуть суд.

Дональд Трамп прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена, где вскоре ему предъявят обвинение. Ожидается, что наручники надевать на него не будут, так как он останется под постоянной защитой правоохранительных органов.

Также предположительно у него снимут отпечатки пальцев, хотя пока неясно, будут ли бывшего президента фотографировать, как это положено.

CNN отмечает, что заседание суда ожидается быстрым и рутинным.

Ранее Дональд Трамп пожаловался на «несправедливый» выбор места для суда над ним и вновь обвинил в предвзятости судью. Как пояснил экс-президент, в некоторых районах Манхэттена за республиканцев голосовали менее одного процента жителей.