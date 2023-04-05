В Госдуме РФ одобрили поправку о лишении российского гражданства за совершение преступлений

В Госдуме одобрили поправку о лишении гражданства за преступления Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников сообщил об одобрении Госдумой РФ поправки к закону “О гражданстве” о лишении гражданства РФ из-за совершения преступления.

Данный проект планируется рассмотреть 11 апреля 2023 года во втором и третьем чтениях.

“Эта поправка внесена сенаторами Российской Федерации Яцкиным, Клишасом, Бондаревым, Карасиным, она касается прекращения российского гражданства вследствие совершения преступления”, – сообщил заместитель Калашникова Артем Туров, призвав оставить данную инициативу в первой таблице на принятие законопроекта.

Данная поправка предусматривает лишение российского гражданства за терроризм, тяжелые преступления против государства, преступления в сфере оборота наркотиков и подделку документов.

Напомним, разговоры о лишении гражданства некоторых категорий граждан начал в конце 2021 года президент России Владимир Путин. Недавно подобный законопроект приняли в Белоруссии и теперь граждане республики могут лишиться гражданства за экстремизм или причинение ими тяжкого вреда интересам Белоруссии.