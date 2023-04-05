В России разработают госпрограммы для доступного строительства частных домов

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ДОМ.РФ совместно с Минпромторгом России запускает опрос производителей домокомплектов. Его результаты в комплексе со статистикой и аналитическими данными о рынке будут использованы для запуска специальных мер поддержки комплексного индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

НОВЫЕ ПОДХОДЫ

«Отсутствие массового рынка типовых, ликвидных частных домов – серьезное ограничение, которое делает отрасль непрозрачной и непривлекательной для банков, — пояснил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс. — Решить проблему может механизм индустриального домостроения, в том числе с использованием технологий производства домокомплектов. Мы проведем исследование, чтобы лучше понять запросы производителей и граждан, планирующих улучшить жилищные условия с помощью строительства частного дома, запустить необходимые механизмы поддержки».

Полученные данные о производстве домокомплектов позволят запустить целевые льготные программы, направленные на повышение их доступности для покупателей, а также расширение мощностей и объёмов производства, модернизацию или замену оборудования. Также для дальнейшего повышения доступности ипотеки на комплексное ИЖС планируется оценить показатели продаж и спроса, на основе которых будут разработаны новые кредитные продукты.

СКИДКИ НА ДОМОКОМПЛЕКТЫ

«Запуск анкетирования производителей является важным этапом на пути к выработке необходимых инструментов для увеличения объемов жилищного строительства», - пояснила директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Вера Хмырова.

Институт развития и Минпромторг России уже прорабатывают возможность запуска программы, в рамках которой граждане смогут получить скидку на покупку домокомплектов на минеральной основе (из железобетона, металлокаркаса и сэндвич-панелей) — по аналогии с той, что недавно начала действовать для деревянных домов. По ней граждане при покупке домокомплекта стоимостью до 3,5 млн руб. могут получить скидку, которую производителю субсидирует государство.