Володин не исключил принятие закона о полном запрете вейпов для несовершеннолетних 11 апреля 2023

Госдума может принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних 11 апреля Фото: Виктор Гусейнов

Государственная дума планирует принять законопроект о полном запрете вейпов для несовершеннолетних уже во вторник, 11 апреля, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Нужно подготовить законопроект, чтобы мы уже 11 апреля рассмотрели эти поправки в первом чтении и в целом», – приводятся его слова на сайте Госдумы.

По словам Володина, депутаты готовят законопроект в срочном порядке. При этом запрет будет касаться не только никотиносодержащих вейпов, но и всей линейки аналогичных устройств, а также рекламы и размещения на полках магазинов, отметил он.

После принятия законопроекта парламентарии предложат внести изменения в налоговое законодательство о многократном увеличении акцизов на вейпы, заявил Володин. Как отметил спикер Госдумы, их нужно сделать товаром, «который будет стоить очень дорого».

Как писал сайт KP.RU, ранее в Госдуме выступили за включение пункта о запрете вейпов в законопроект о регулировании рынка табака. Запрет поддерживают Минздрав, МВД, Роспотребнадзор, ряд депутатов. Однако Минфин, Минпромторг и табачные компании призывают приравнять вейпы к привычным сигаретам.