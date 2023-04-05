Власти Эстонии заблокировали доступ к десяткам российских сайтов и телеканалов, фото: inestonia.ru

Власти Эстонии приняли решение заблокировать доступ своим гражданам к десяткам российских доменов, связанных с телеканалами из РФ. Всего запрет коснулся 53 доменов, при том что 50 телеканалов и 80 сайтов из России в Эстонии уже запрещены. Об этом сообщили в пресс-службе департамента защиты прав потребителей и технического надзора страны (TTJA).

Нынешний запрет коснулся сайтов, через которые пользователи из Эстонии могли смотреть запрещённые в стране российские телеканалы. Как отмечает глава ведомства Кристи Тальвинг, за последний год упоминание каналов из РФ как важных источников информации сократилось с 33 % до 11 %, а "доверие к ним упало до 18%".

При этом в стране всё ещё есть телеканалы, которые вещают на русском языке, но более никакого отношения к России они не имеют. Власти Эстонии также заявили, что продолжат изолироваться от любой информации, поступающей со стороны РФ.

Ранее KP.RU сообщил о том, что ещё в 2022 году в Эстонии и Финляндии начали "бороться" с "Комсомолкой", запрещая продавать наши печатные издания.