Создатель российских роботов оценил возможность восстания машин в ближайшие годы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор по развитию российской компании Promobot Олег Кивокурцев в беседе «Газета.Ru» прокомментировал опасения о восстании машин, заявив, что такие идеи возникли из-за раскрутки такого сценария в поп-культуре, а в реальной жизни в ближайшие 50 лет такое вряд ли произойдет.

«Эти опасения безосновательны, я могу с уверенностью это заявить. А причина заключается в том, что для того, чтобы искусственный интеллект мог восстать и предпринять попытки захватить человечество, у него должно быть сознание», - заявил создатель роботов, отметив, что для такого восстания у машины должны быть эмоции, она должна «строить логические цепочки, на основании которых принимать решение о действиях».

Кивокурцев заявил, что на данный момент ни один искусственный интеллект не имеет сознание, и в появлении у нейросетей такого сознания в течение ближайших 50 лет он не верит. По его словам, на данный момент речь идет о простом наборе алгоритмов, которые принимаются на основании базы данных.

Как сообщали «Известия», опрос показал веру трети российских граждан в восстание машин в ближайшие 50 лет, но 59% респондентов, напротив, отрицают подобную перспективу.

Другое исследование показало, что больше всего в развитии искусственного интеллекта граждан пугает перспектива потери работы. Как писал RT, развития ИИ боятся 17% россиян, большинство из которых опасаются именно лишения своего рабочего места.