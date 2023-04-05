Ветеринар объяснил, зачем кошки трутся о ноги людей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ветеринар Богдан Галкин в беседе с NEWS.ru рассказал, что кошки любят тереться о ноги людей, проявляя подобным образом любовь и доверие, отметив, что большинство вещей животные воспринимают при помощи обоняния, а их тело имеет железы, которые выделяют особо пахучие вещества.

«Они находятся рядом с потовыми и сальными железами ... Трение о ноги хозяина является ритуалом, в процессе которого кошка помечает вас своими феромонами и показывает, что она вас любит и доверяет. Следующей причиной является привлечение к себе внимания», - рассказал эксперт.

Еще одной причиной подобного поведения Галкин назвал желание питомца привлечь к себе внимание или же показать хозяину, что они скучали по нему.

Специалист также отметил, что кошки умелые манипуляторы, однако не умеют лицемерить, поэтому сразу демонстрируют свое недовольство. Так кошки могут отказываться от еды на несколько дней в случае, когда хотят «что-то вкуснее».