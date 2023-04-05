Диетолог назвала полезные для сердечно-сосудистой системы элементы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Диетолог и спортивный психолог Мария Волынкина в беседе с NEWS.ru заявила, что правильную работу сердечно-сосудистой системы обеспечивают магний, цинк и медь.

Как отметила эксперт, магний необходимо принимать в случае тревожных расстройств, а нехватка данного элемента серьезно скажется на состоянии здоровья.

«Цинк играет ключевую роль в иммунной системе и выработке энергии, а вместе с медью помогают обеспечить правильную работу сердечно-сосудистой системы», - заявила диетолог.

Волынкина также отметила пользу для сердечно-сосудистой системы метила B12 и метилфолата. Как заявила специалист, B12 снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза, а также стимулирует иммунную систему, укрепляя при этом нервную. Кроме того, он хорошо сочетается с фолиевой кислотой (B9), так что их следует принимать вместе.

«Эти микроэлементы необходимы для поддержания реакция метилирования, которые, в свою очередь, восстанавливают ДНК и противостоят раку, играют важную роль в умственной деятельности», - отметила эксперт.